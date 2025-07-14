Россияне с радостью покидали коровьи лепешки на фестивале

В Пермском крае прошел фестиваль по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк»

Уникальный фестиваль по метанию коровьих лепешек прошел недалеко от Перми — в селе Крылово, которое находится под Осой. Об этом сообщает KP.RU.

«Веселый коровяк» — так назвали фестиваль — посетили две тысячи человек. По словам организатора Ирины Чугуевой, приехали покидаться коровьими лепешками даже гости из Италии.

Абсолютный рекорд по метанию коровьих лепешек, установленный еще в 2024-м, все же устоял. В тот год россиянин бросил «снаряд» на 64 метра. В этот раз самый дальний заброс оказался на 45 метров.

Участие в фестивале было бесплатным, но по регистрации. Помимо метания коровьих лепешек, всех желающих ждали соревнования по «катке» на лыжах по траве и езде на самокатах.

«Веселый коровяк» впервые провели в 2009-м. С того момента сельский фестиваль стал всероссийским. С каждым годом его посещают все больше людей.

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