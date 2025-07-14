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17:00, 14 июля 2025Моя страна

Россияне с радостью покидали коровьи лепешки на фестивале

В Пермском крае прошел фестиваль по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «КП Пермь»

Уникальный фестиваль по метанию коровьих лепешек прошел недалеко от Перми — в селе Крылово, которое находится под Осой. Об этом сообщает KP.RU.

«Веселый коровяк» — так назвали фестиваль — посетили две тысячи человек. По словам организатора Ирины Чугуевой, приехали покидаться коровьими лепешками даже гости из Италии.

Абсолютный рекорд по метанию коровьих лепешек, установленный еще в 2024-м, все же устоял. В тот год россиянин бросил «снаряд» на 64 метра. В этот раз самый дальний заброс оказался на 45 метров.

Участие в фестивале было бесплатным, но по регистрации. Помимо метания коровьих лепешек, всех желающих ждали соревнования по «катке» на лыжах по траве и езде на самокатах.

«Веселый коровяк» впервые провели в 2009-м. С того момента сельский фестиваль стал всероссийским. С каждым годом его посещают все больше людей.

Ранее стало известно, что в Рязани впервые прошел ретрофестиваль «Сделано в СССР». У россиян была возможность принять участие в ретродискотеке и сходить на винтажный маркет.

Тем временем в Костроме прошел фестиваль сыра. Он стал рекордным: на нем местные жители приготовили больше 200 килограммов похлебки. Блюдо также преподнесли губернатору, который затем приправил его зеленью.

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