Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:24, 11 июля 2025Моя страна

Винтажный маркет и ретродискотеку проведут в российском городе

В Рязани 12 июля впервые пройдет ретрофестиваль
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Рязани впервые пройдет ретрофестиваль «Сделано в СССР». Об этом сообщили в администрации российского города.

Мероприятие проведут 12 июля на площадке Зеленого театра в ЦПКиО. Посетителей ждут конкурс костюмов «Ностальгия по ГОСТу», ретродискотека и винтажный маркет. Также на фестивале можно будет обменяться книгами и поучаствовать в мастер-классах.

«Для детей подготовят советские игры, для взрослых — спортивные состязания», — рассказали в мэрии. Кроме того, для гостей выступят музыкальные ансамбли.

В те же выходные в Великом Новгороде пройдет фестиваль воздушных шаров. Пилотам аэростатов предложат поучаствовать в снайперском турнире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Киевом впервые за три года появился огромный гражданский самолет. Что о нем известно?

    Российскую комедию переснимут в Египте

    Медведева показала фото в мини-шортах

    Застреленный в Киеве подполковник СБУ оказался связан с убийством Моторолы

    Грациозный кабанчик попал в объектив фотоловушки в российском заповеднике

    Затраты на личный автомобиль и каршеринг сравнили

    Стала известна цель полета Ан-124 над Киевом

    Основатель Zara купил пятизвездочный отель в Париже за 8,7 миллиарда рублей

    Член российской академии наук получил штраф за финансирование экстремизма

    Обвиненный дочерью в растлении российский многоженец заявил о тайне в этом деле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости