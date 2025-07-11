Винтажный маркет и ретродискотеку проведут в российском городе

В Рязани 12 июля впервые пройдет ретрофестиваль

В Рязани впервые пройдет ретрофестиваль «Сделано в СССР». Об этом сообщили в администрации российского города.

Мероприятие проведут 12 июля на площадке Зеленого театра в ЦПКиО. Посетителей ждут конкурс костюмов «Ностальгия по ГОСТу», ретродискотека и винтажный маркет. Также на фестивале можно будет обменяться книгами и поучаствовать в мастер-классах.

«Для детей подготовят советские игры, для взрослых — спортивные состязания», — рассказали в мэрии. Кроме того, для гостей выступят музыкальные ансамбли.

В те же выходные в Великом Новгороде пройдет фестиваль воздушных шаров. Пилотам аэростатов предложат поучаствовать в снайперском турнире.