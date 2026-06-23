«С глубоким сожалением». Вице-спикер сената Польши вернул две госнаграды Украины, напомнив о массовых убийствах граждан

Вице-спикер сената Польши Каминьский вернул две госнаграды Украины из-за Зеленского

Вице-спикер сената Польши Михал Каминьский вернул две украинские награды, сообщив об этом в письме на имя посла Украины в Польше Василия Боднара.

Он объяснил, что отдает награды в связи с действиями и высказываниями президента страны Владимира Зеленского.

В связи с действиями и высказываниями [президента Украины] Владимира Зеленского, которые встретили поддержку всех бывших президентов Украины и подавляющего большинства украинского политического сообщества, я принял решение вернуть две государственные награды Украины, которых я был удостоен за деятельность во имя европейской интеграции Украины вице-спикер сената Польши Михал Каминьский

Каминьский заявил, что не считает возможным дальше хранить у себя эти награды. По его словам, это связано с тем, что высшие власти Украины и значительная часть ее политической элиты до сих пор не дали однозначной оценки и не осудили виновных в Волынской трагедии и массовых убийствах польских граждан.

Спикер добавил, что решение далось ему «с глубоким сожалением», а также, что он убежден в том, что «настоящее партнерство между народами может быть построено только на фундаменте правды, уважения к жертвам и взаимной честности».

Речь о конкретных наградах не уточняется. При этом из открытых источников известно, что в 2008 году он был награжден украинским орденом «За заслуги» III степени.

В Польше и на Украине начали возвращать награды

1 июня бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий отказался от украинской государственной награды «За заслуги» на фоне скандала с УПА (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России).

Это последовало из-за решения украинского лидера Владимира Зеленского присвоить элитному подразделению вооруженных сил страны — отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций — почетного наименования «имени героев УПА». В Польше возмутились указом Зеленского, требуя прекратить поддержку Киева и лишить украинского президента высшей награды страны.

19 июня президент страны Кароль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого орла — высшей награды страны. Польский политик рассказал, что президент обязан поддерживать честь этой высшей государственной награды.

Вслед за решением Навроцкого глава украинского МИД Андрей Сибига демонстративно отказался от госнаграды республики Польша — Командорский крест со звездой Ордена «За заслуги перед Польшей», полученной им в октябре 2022 года.

Вскоре я верну его Польше. Дело не в орденах, а в отношении глава МИД Украины Андрей Сибига

Затем от ордена Белого орла отказались два экс-президента страны — Виктор Ющенко и Леонид Кучма. Вслед за ними награду вернул бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Я решил отказаться от ордена Белого орла. Две недели назад я пообещал пойти на этот шаг, если не удастся убедить президента Польши не принимать неправильное решение бывший президент Украины Петр Порошенко

Как Зеленский отреагировал на лишение его высшей госнаграды Польши

Вскоре после лишения ордена украинский лидер объяснил это событие электоральной борьбой польского лидера Кароля Навроцкого внутри страны и сравнил его действия с риторикой экс-премьера Венгрии Виктора Орбана.

Я считаю, что после того как он [Навроцкий] принял решение, это говорит о том, что он продолжает политическую борьбу, в принципе, внутри своего государства, за счет разжигания ненависти к украинцам президент Украины Владимир Зеленский

По его словам, можно проследить параллель между действиями президента Польши и венгерского премьер-министра, который, как считает Зеленский, занимался разжиганием в обществе ненависти к украинцам.