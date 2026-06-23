Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:21, 23 июня 2026Мир

Вице-спикер сената Польши вернул две украинские награды

Вице-спикер сената Польши Каминьский вернул две государственные награды Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Михал Каминьский

Михал Каминьский. Фото: Reuters

Вице-спикер сената Польши Михал Каминьский вернул две украинские награды. Об этом сообщает РИА Новости.

О решении Каминьский объявил о своем решении в письме на имя посла Украины в Польше Василия Боднара. Он объяснил, что отдает награды в связи с действиями и высказываниями президента страны Владимира Зеленского.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. Это произошло после того, как украинский лидер присвоил одному из подразделений украинской армии имя «героев УПА (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России). Вскоре Зеленский демонстративно избавился от награды, отослав ее по почте в Варшаву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Возьми себя в руки, Аид». Известный ахматовец написал книгу об СВО, предательстве и конфликтах с командованием. Какой она вышла?

    В Испании призвали отменить санкции Евросоюза против России

    В России заявили о грядущей трансформации высшего образования

    В Молдавии исключили вступление страны в ЕС до 2030 года

    Вице-спикер сената Польши вернул две украинские награды

    Российские силы усилили давление на ВСУ у Красного Лимана

    У владельца АЗС «Нефтьмагистраль» с бензином за 110 рублей нашли миллиарды

    Беременную третьим ребенком Энн Хэтэуэй сняли в бикини на пляже

    Названы приводящие к бессоннице ошибки

    В Британии сравнили санкции против России с бумерангом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok