Вице-спикер сената Польши вернул две украинские награды

Вице-спикер сената Польши Каминьский вернул две государственные награды Украины

Вице-спикер сената Польши Михал Каминьский вернул две украинские награды. Об этом сообщает РИА Новости.

О решении Каминьский объявил о своем решении в письме на имя посла Украины в Польше Василия Боднара. Он объяснил, что отдает награды в связи с действиями и высказываниями президента страны Владимира Зеленского.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. Это произошло после того, как украинский лидер присвоил одному из подразделений украинской армии имя «героев УПА (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России). Вскоре Зеленский демонстративно избавился от награды, отослав ее по почте в Варшаву.