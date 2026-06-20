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21:08, 20 июня 2026Бывший СССР

Еще один экс-президент Украины отказался от ордена Белого орла вслед за Зеленским

Экс-президент Украины Ющенко отказался от ордена Белого орла вслед за Зеленским
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Бывший президент Украины Виктор Ющенко отказался от ордена Белого орла, полученного от Польши в 2005 году, вслед за действующим украинским главой Владимиром Зеленским. Об этом пресс-секретарь Ющенко сообщила в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам экс-президента, орден был вручен не конкретному человеку, а украинскому народу, который «платит чрезвычайно высокую цену за свою свободу и независимость».

Он подчеркнул, что решение Польши о лишении Зеленского ордена затрагивает миллионы украинцев и ослабляет единство Варшавы и Киева, что играет на руку России.

Ранее от ордена Белого орла отказался еще один экс-президент Украины — Леонид Кучма. Второй президент страны получил польский орден в 1997 году.

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