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19:21, 20 июня 2026Бывший СССР

Экс-президент Украины отказался от Ордена Белого орла

Второй президент Украины Кучма отказался от наивысшей польской награды
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @darka.olifer

Экс-президент Украины Леонид Кучма отказался от наивысшей польской награды — Ордена Белого орла. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Второй президент страны получил польский орден в 1997 году.

Президент Польши Кароль Навроцкий накануне лишил Ордена Белого орла украинского президента Владимира Зеленского. Это произошло после того, как украинский лидер присвоил одному из подразделений украинской армии имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

После этого от польских наград отказались глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), глава украинского МИД Андрей Сибига и посол Украины в Польше Василий Боднар.

Сам Зеленский отослал Навроцкому свой орден по почте.

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