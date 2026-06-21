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Бывший СССР
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09:08, 21 июня 2026Бывший СССР

На Украине все живые президенты отказались от высшего ордена Польши. Почему в Варшаве говорят о превышении болевого порога?

Порошенко, Ющенко и Кучма вслед за Зеленским отказались от польского ордена Белого орла
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) решил вернуть Польше высшую государственную награду страны — орден Белого орла.

«Я отказался от ордена Белого орла. Две недели назад я пообещал пойти на этот шаг, если не удастся убедить президента Польши не принимать неправильное решение», — сообщил бывший глава Украины.

За несколько часов до этого с таким же демаршем выступили еще два экс-президента страны. Виктор Ющенко отметил, что орден был вручен не конкретному человеку, а украинскому народу, который «платит чрезвычайно высокую цену за свою свободу и независимость». Леонид Кучма выступил более дипломатично, сказав, что дружба между Украиной и Польшей остается чрезвычайно важной и государства должны сохранять союзнические отношения, несмотря на политические противоречия.

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Также орденоносным украинским лидером был первый президент республики Леонид Кравчук, однако политик ушел из жизни в 2022 году. Единственным президентом без польской награды оказался Виктор Янукович.

Польша отобрала орден у Зеленского из-за героев УПА

20 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла. Такое действие последовало после решения последнего присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование «имени героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

Мы гордый польский народ, и у нас есть свой болевой порог в вопросах, которые касаются нас и наших союзников, и этот болевой порог был превышен

Кароль Навроцкийпрезидент Польши

Как указал польский руководитель, кавалер ордена обязан поддерживать честь этой награды. «Лидер государства несет ответственность за прошлое, настоящее и будущее и за то, чтобы говорить от имени тех, кого больше нет с нами и кто не может говорить», — пояснил он.

Зеленский отправил орден в Польшу по почте

После решения Польши отнять орден Зеленский демонстративно избавился от награды, отослав ее по почте в Варшаву. «Мы верили, что орден Белого орла, врученный в 2023 году, предназначался для украинского народа и нашей армии. Так было сказано тогда. Сегодня я отправил орден господину президенту Польши», — написал украинский лидер, прикрепив к публикации снимки, на которых видно почтовую квитанцию и упакованную польскую награду. В кадр также попал сотрудник, который готовит посылку к отправке.

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От польских наград также отказались глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), глава украинского МИД Андрей Сибига и посол Украины в Польше Василий Боднар.

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