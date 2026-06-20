Президент Польши выступил с обвинением в адрес Зеленского

Навроцкий объяснил лишение Зеленского ордена превышением болевого порога Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий выступил с обвинением в адрес главы Украины Владимира Зеленского, заявив о превышении «болевого порога» Варшавы. Таким образом он объяснил лишение украинского лидера Ордена Белого орла.

«Мы гордый польский народ, и у нас есть свой болевой порог в вопросах, которые касаются нас и наших союзников, и этот болевой порог был превышен», — высказался Навроцкий.

Как указал президент Польши, лидер государства несет ответственность за прошлое, настоящее и будущее и за то, чтобы «говорить от имени тех, кого больше нет с нами и кто не может говорить».

Ранее Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого орла — высшей награды страны. Такое действие последовало после решения последнего присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование «имени героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).