Порошенко отказался от ордена Белого орла вслед за Зеленским и двумя экс-президентами

Порошенко отказался от ордена Белого орла вслед за двумя экс-президентами Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) решил вернуть Польше высшую государственную награду страны — орден Белого орла. Он написал об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я решил отказаться от ордена Белого орла. Две недели назад я пообещал пойти на этот шаг, если не удастся убедить президента Польши не принимать неправильное решение», — сообщил бывший глава Украины.

Ранее от ордена Белого орла отказались два экс-президента страны — Виктор Ющенко и Леонид Кучма.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого орла. Такое действие последовало после решения последнего присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование «имени героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).