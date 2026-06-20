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08:44, 20 июня 2026Россия

«Опасный перфоманс». В России отреагировали на угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

Слуцкий назвал ультиматум Зеленского в адрес Лукашенко провокацией эскалации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии и ее главы Александра Лукашенко. Об этом он написал в Telegram-канале.

Зеленского обвинили в затягивании конфликта

Слуцкий отреагировал на угрозы Зеленского в адрес Белоруссии и счел его провокацией эскалации. По мнению депутата, подобные заявления направлены на затягивание боевых действий, отсрочку выборов на Украине и получение новых западных средств для Киева.

Заявления Зеленского в адрес Лукашенко — опасный перформанс в расчете на западную публику, провокация эскалации и расширения зоны конфликта

Леонид Слуцкийглава комитета Госдумы по международным делам

Парламентарий призвал Зеленского перечитать обновленную ядерную доктрину России, «где Белоруссия и обеспечение ее безопасности — важнейшая компонента». Слуцкий также упрекнул украинского лидера в игнорировании роли Запада в конфликте. Он отметил, что Брюссель, Берлин, Париж и Лондон являются участниками кризиса и не скрывают этого.

Ранее украинский лидер объявил Лукашенко ультиматум

Накануне Зеленский поставил ультиматум Лукашенко. Он заявил, что в Белоруссии у границы с Украиной якобы находится военная техника, с помощью которой корректируются удары по украинской территории. Зеленский потребовал у Лукашенко «снять» ее или «выключить», иначе это сделает сам Киев.

Вдоль двух областей, приграничных с Украиной, находится техника, которая координирует огонь. <...> Пусть снимет эту технику, пусть выключит эту технику. Я думаю, что ему недели будет достаточно это сделать. <...> Если он этого не сделает, сделаем мы

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Зеленский также высказался о возобновлении переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что важно проводить двусторонние встречи «с обязательным участием партнеров».

Журналисты допустили вторжение Зеленского в Белоруссию

Зампредседателя комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Олег Гайдукевич прокомментировал слова Зеленского в адрес Минска. По мнению депутата, украинский лидер хочет втянуть Белоруссию и всю Европу в войну. «Угрозы Белоруссии ни к чему хорошему не приведут», — отметил Гайдукевич.

На Украине после выступления Зеленского допустили, что он рассматривает сценарий вторжения в Белоруссию. Издание «Страна.ua» представило два сценария дальнейших событий.

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Согласно первому, Зеленский не намерен осуществлять свои угрозы, а надеется на реакцию Лукашенко. При втором сценарии украинский лидер может попытаться вторгнуться в страну для дестабилизации политической ситуации. «Подготовки Киевом военного сценария против Беларуси на 100 процентов исключать нельзя», — отметили в публикации.

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