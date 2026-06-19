В Белоруссии ответили на угрозы Зеленского

Белорусский депутат Гайдукевич: Зеленский хочет втянуть Белоруссию и всю Европу в войну

Зампредседателя комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Олег Гайдукевич прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского в адрес Минска. Заявление Гайдукевича приводит RT в своем Telegram-канале.

Гайдукевич ответил на угрозы Зеленского и подчеркнул, что тот хочет втянуть Белоруссию и всю Европу в войну. По мнению парламентария, Киев стремится, чтобы весь Запад воевал с Россией. Кроме того, украинский лидер стремится продлить конфликт ради власти, однако Минск не поведется на провокации.

«Угрозы Белоруссии ни к чему хорошему не приведут», — заключил белорусский депутат.

Ранее Зеленский поставил ультиматум белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Он заявил, что в Белоруссии у границы с Украиной якобы находится военная техника, с помощью которой корректируются удары по территории страны. В связи с этим Зеленский потребовал у Лукашенко «снять» ее или «выключить», иначе это сделает сам Киев.