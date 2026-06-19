Зеленский высказался о возобновлении переговоров

Зеленский выразил убежденность в возобновлении переговоров по прекращению огня

Переговоры по прекращению огня возобновятся, но неизвестно, в каком формате. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram со ссылкой на слова украинского лидера Владимира Зеленского.

«По мнению президента, переговоры по прекращению войны возобновятся, но вопрос "в каком формате". Он подчеркивает важность двустороннего формата с обязательным участием партнеров», — сказано в публикации.

Ранее украинский лидер обратился к президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве стать посредником на переговорах с Россией. В ходе беседы в рамках саммита G7 во Франции он более 40 минут пытался донести позицию Киева.

В России назвали такое решение Зеленского уловкой с целью оказать давление на Москву в переговорном процессе.