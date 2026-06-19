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18:04, 19 июня 2026Бывший СССР

Раскрыта уловка Киева по использованию БРИКС против Москвы

Блохин: Киев пытается использовать Бразилию для того, чтобы надавить на Москву
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Киев пытается использовать страну БРИКС, Бразилию для оказания давления на Москву. Об этом сообщил в беседе с новостями Mail ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Украинцы полагают, что если Бразилия входит в БРИКС и является партнером России в этом объединении, то вполне возможно, что с подачи Бразилии мы будем готовы к каким-то компромиссам (...) Сейчас решили зайти через Бразилию — это тоже уловка, дипломатический маневр», — отметил эксперт.

По словам Блохина, заявления Киева о готовности к миру не находят практического применения. Он подчеркнул, что удары Украины по Москве это доказывают.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обратился к президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве стать посредником на переговорах с Россией. В ходе беседы в рамках саммита G7 во Франции он более 40 минут пытался донести позицию Киева.

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