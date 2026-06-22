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04:03, 22 июня 2026Бывший СССР

«Без Украины никто не сможет защитить Польшу». Зеленский жестко раскритиковал Варшаву и обвинил в разжигании ненависти к украинцам

Зеленский заявил, что без Украины никто не сможет защитить Польшу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский жестко раскритиковал президента Польши Кароля Навроцкого. По его словам, имя Кароль не связано с монархическим титулом.

Кароль — это не его должность, это его имя. У него не монархия, а демократия, поэтому нужно немного выстраивать отношения с Украиной, которая сегодня защищает Европу, включая Польшу

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

Украинский лидер добавил, что сам он — «не князь Владимир». «Я сейчас президент и защищаю интересы своего государства. Мы должны думать о дружбе между народами», — сказал политик.

Зеленский также подчеркнул, что если нет Украины, то априори нет защищенной Польши. Он считает, что Украина просто не может не быть партнерами или друзьями с поляками. По его мнению, ненависть в обществе стран-соседей приведет лишь к росту рейтингов, а политическая борьба может закончиться очень «неприятной эскалацией».

Без Украины никто не сможет защитить Польшу. Это просто невозможно»

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

Зеленский ответил на лишение его высшей госнаграды Польши

Президент Украины объяснил лишение его Польшей высшей государственной награды — ордена Белого орла — электоральной борьбой польского лидера внутри страны. Он также сравнил действия Навроцкого с риторикой бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Я считаю, что после того как он [Навроцкий] принял решение, это говорит о том, что он продолжает политическую борьбу, в принципе, внутри своего государства, за счет разжигания ненависти к украинцам

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла 20 июня. Такое действие последовало после решения последнего присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России). После решения Польши отнять орден Зеленский демонстративно избавился от награды, отослав ее по почте в Варшаву.

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Зеленский резко ответил на извинения Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что причиной жестких высказываний в адрес украинского коллеги стала угрожающая риторика Зеленского, который неоднократно заявлял о готовности наносить удары и провоцировал белорусов. Лукашенко добавил, что если украинский лидер обиделся на его слова, то он извиняется перед ним.

Но, с другой стороны, он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают

Александр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии

В ответ Зеленский заявил, что для деэскалации между странами белорусскому президенту нужно не приносить извинения, а перестать помогать России в конфликте.

На уровне разведок и военных Беларусь получала информацию: заканчивайте помогать «русским». Лукашенко получал эту информацию и должен демонстрировать деэскалацию не просто словами «Я извиняюсь». Его «извиняюсь» пусть оставит для себя: оно не работает после первого дня войны

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

До этого политик обратил внимание на установленные на украинско-белорусской границе ретрансляторы, которые якобы помогают российской стороне наносить удары дронами по территории Украины. Он потребовал от Минска «демонтировать это оборудование», иначе это приведет к «крайне опасным последствиям».

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