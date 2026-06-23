На Украине более 50 солдат ВСУ задержали за критику власти

ТАСС: В Черниговской области более 50 солдат ВСУ задержали за критику ВСУ

В Черниговской области были задержаны и отправлены под стражу более 50 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Причиной для задержания стали их негативные высказывания в сторону украинских властей, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В Черниговской области СБУ (Служба безопасности Украины, — прим. «Ленты.ру») ужесточает мероприятия по выявлению граждан и военнослужащих ВСУ, которые не поддерживают политику киевского режима», — рассказал собеседник издания.

Некоторые из задержанных, добавил он, открыто выступали против президента Украины Владимира Зеленского и поддерживали политику России. При этом более десятка солдат числятся как самовольно оставившие часть.

Ранее фотография истощенных военнослужащих вызвала скандал на Украине. Запечатленные на снимке бойцы 14-й бригады ВСУ выглядели бледными, истощенными, с выступающими ребрами и тонкими руками. Также многие мужчины позировали перед камерой с длинными волосами и бородами.