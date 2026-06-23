Мошенники женили земляка и отправили на СВО ради миллионов рублей

В Курганской области мошенники женили и отправили земляка на СВО, завладев его деньгами

В Курганской области трое местных жителей стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в отношении участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

По данным следствия, за хищение 2,6 миллиона рублей у участника СВО задержали трех жителей Кургана, которые убедили своего земляка подписать контракт с Минобороны, заверив, что он будет проходить службу без участия в боевых действиях. На деле же повлиять на это мошенники не могли. Желая забрать все деньги потерпевшего, они убедили его заключить фиктивный брак с их 41-летней знакомой.

Позже заполучив доступ к банковскому счету военнослужащего, аферисты похитили с его счетов 2,6 миллиона рублей.

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