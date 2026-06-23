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05:00, 23 июня 2026РоссияЭксклюзив

Мошенники стали чаще обманывать дачников и владельцев частных домов

«Информзащита»: Мошенники стали чаще имитировать санитарные службы для обмана россиян
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мошенники стали чаще использовать схемы, связанные с санитарными услугами для частных домовладений, дачных поселков и садовых товариществ, выяснили эксперты компании «Информзащита». Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Наиболее заметный прирост пришелся на предложения по обработке участков от клещей, комаров, муравьев, ос и других паразитов. Так, по оценке специалистов, в течение апреля-начала июня 2026 года число выявленных фейковых объявлений и сайтов в этой категории выросло на 42 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Доля жалоб, в которых фигурировала предоплата за неоказанную услугу, увеличилась с 54 до 68 процентов.

Для массового мошенничества это удобная ниша, так как услуга сезонная, спрос возникает резко, а клиенту сложно заранее проверить качество исполнителя и состав применяемых препаратов, указывают эксперты.

Отмечается, что цифры выглядят закономерно из-за сочетания нескольких факторов. В частности, в 2026 году сезон обработки участков в ряде регионов начался раньше обычного, а спрос подогревался сообщениями о высокой активности клещей. Пользователь в такой ситуации редко проводит полноценную проверку подрядчика, полагают аналитики. Он ищет исполнителя рядом, сравнивает цену, смотрит наличие свободного окна и готов перевести аванс, чтобы зафиксировать дату.

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По словам экспертов, мошенники точно попадают в эту модель поведения: создают сайты с локальной привязкой, используют названия районов и поселков, копируют фрагменты прайс-листов реальных санитарных служб и обещают более выгодные условия, чем у «конкурентов».

Псевдоспециалисты пользуются тем, что клиент не всегда понимает, какие документы должен предоставить исполнитель, какие препараты допустимы для обработки участка, как выглядит договор, убеждены аналитики. Поэтому злоумышленники могут приехать на объект, имитировать работу дешевым раствором без понятного состава, а затем потребовать доплату за «сложный очаг заражения» или «обязательную повторную обработку». В других случаях услуга не оказывается вовсе.

Дополнительный риск создает дефицит добросовестных исполнителей в пиковые недели: легальные службы расписаны на несколько дней вперед, а мошенники обещают немедленный выезд и тем самым получают преимущество в конверсии, сообщают специалисты.

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Для снижения рисков собеседники «Ленты.ру» призывают владельцев участков и управляющие компании проверять подрядчика до перевода денег, а не после появления сомнений, и не переводить предоплату на карту физлица.

Ранее замдиректора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования «Согласия» Людмила Страхова рассказывала, что высокая активность клещей в России продлится до сентября.

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