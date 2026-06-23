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06:56, 23 июня 2026Экономика

Почти 100 домов были повреждены в Свердловской области из-за смерча

Почти 100 домов были повреждены в Кушве из-за смерча
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Из-за смерча, прошедшего по Кушве Свердловской области, повреждены почти 100 домов, сообщил департамент информационной политики региона, пишет РИА Новости..

Как отметили в ведомстве, пострадало 97 домов. «Оценка ущерба продолжится в светлое время суток», — подчеркнули власти.

Ранее число пострадавших от смерча в российском регионе увеличилось и достигло 15 человек. Из них один человек был госпитализирован в Нижний Тагил, остальным помощь была оказана на месте.

Мощный торнадо повредил дома и оставил без электричества жителей региона 22 июня. На записях, снятых очевидцами, можно увидеть, как движущаяся воронка внушительного размера поднимается к небу, подняв в воздух большое количество мусора.

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