Число пострадавших от смерча в российском регионе увеличилось

Число обратившихся за медпомощью после смерча в Кушве выросло до 15

Число людей, обратившихся за скорой медицинской помощью после смерча в Свердловской области, увеличилось. Об этом сообщает РИА Новости.

В департаменте информполитики региона уточнили, что за медпомощью после смерча в Кушве обратились 15 человек. «Из них один человек был госпитализирован в Нижний Тагил, остальным помощь была оказана на месте», — уточнили в ведомстве.

Восстановлением электроснабжения занимаются около 20 человек, группировку усилят. Власти развернули пункт временного размещения (ПВР), рассчитанный на 15 человек.

Ранее сообщалось, что мощный торнадо повредил дома и оставил без электричества жителей Свердловской области. В свою очередь, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев посчитал, что в регионе наблюдался именно смерч, а не торнадо.