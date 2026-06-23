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06:31, 23 июня 2026Россия

Число пострадавших от смерча в российском регионе увеличилось

Число обратившихся за медпомощью после смерча в Кушве выросло до 15
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Domenichini Giuliano / Shutterstock / Fotodom

Число людей, обратившихся за скорой медицинской помощью после смерча в Свердловской области, увеличилось. Об этом сообщает РИА Новости.

В департаменте информполитики региона уточнили, что за медпомощью после смерча в Кушве обратились 15 человек. «Из них один человек был госпитализирован в Нижний Тагил, остальным помощь была оказана на месте», — уточнили в ведомстве.

Восстановлением электроснабжения занимаются около 20 человек, группировку усилят. Власти развернули пункт временного размещения (ПВР), рассчитанный на 15 человек.

Ранее сообщалось, что мощный торнадо повредил дома и оставил без электричества жителей Свердловской области. В свою очередь, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев посчитал, что в регионе наблюдался именно смерч, а не торнадо.

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