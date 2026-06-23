Иностранные граждане пытались проехать в Россию с фальшивыми документами

Двое граждан ФРГ пытались проехать из Польши в Россию с фальшивыми водительскими правами

Два гражданина ФРГ попытались проехать из Польши в Калининградскую область с фальшивыми водительскими удостоверениями. Об этом сообщает РИА Новости.

Польская пограничная стража сообщила, что 19 июня сотрудники КПП «Безледы — Багратионовск» задержали 35-летнюю женщину, которая купила водительские права в интернете за 1,5 тысячи евро.

«Днем позже в КПП "Гжехотки - Мамоново" был задержан 38-летний мужчина с поддельным итальянским удостоверением», — отметили в ведомстве.

Пограничники добавили, что граждане признали свою вину в предоставлении поддельных документов. Их оштрафовали на восемь тысяч злотых, после чего они продолжили двигаться в Россию «уже в качестве пассажиров».

Ранее Россия отменила визы для граждан Китая. Это режим будет действовать до 14 сентября 2026 года.