Пилоты воздушных шаров проведут снайперский турнир на фестивале в России

Пилоты воздушных шаров проведут снайперский турнир в Великом Новгороде

Пилоты воздушных шаров проведут первый снайперский турнир на фестивале в Великом Новгороде. Об этом сообщил «Интерфакс».

Мероприятие пройдет в российском городе 12 июля. Участники состязания должны будут забросить 100-граммовый мешочек с аэростата на платформу на реке Волхов.

По словам организаторов, это задача не из простых, ведь мешочек легкий, а платформа будет двигаться по воде из-за течения. Аэронавтам предстоит провести шары точно над целью и спуститься к ней как можно ниже, но на безопасную высоту.

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