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21:08, 7 июля 2025Моя страна

Крымский томатный суп попал в Книгу рекордов России

В Крыму приготовили 1 386 литров томатного супа и вошли в Книгу рекордов России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: АНО Книга Рекордов

На курорте «Мрия» в Крыму во время гастрономического фестиваля «Гастролис» повара сварили рекордные 1 386 литров холодного томатного супа — татарчо. Масштабное блюдо было официально признано самым большим в России и занесено в Книгу рекордов страны прямо во время готовки, передает ТАСС.

Рекорд поставил ресторан «Азур», который участвует в фуд-фестивале каждый год. После фиксации рекорда суп раздали всем желающим. Попробовать уникальное блюдо смогли как туристы, так и местные жители.

Сам фестиваль прошел с размахом: в субботу гостей ждали блюда со всего мира, шоу-программа с музыкантами, диджеями, аниматорами и конкурсами. Крымские и приглашенные повара представили фирменные рецепты, объединив гастрономов и любителей вкусной еды.

Ранее на гастрономическом фестивале «Сытый бабр» в Иркутске испекли гигантский торт и поставили рекорд. Тем временем в Новосибирске установили другой кулинарный рекорд — повара приготовили самый длинный в мире люля-кебаб. Длина блюда из фарша составила 65 метров, для его приготовления оборудовали специальную площадку.

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