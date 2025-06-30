В России испекли торт весом более двух тонн

Брауни весом более двух тонн испекли в Иркутске

На гастрономическом фестивале «Сытый бабр» в Иркутске испекли гигантский торт. Об этом сообщает ОСН.

Мероприятие прошло на набережной Ангары, в нем приняли участие десятки местных ресторанов и кафе. Во время фестиваля приготовили окрошку объемом 500 литров и «Брауни» с брусникой весом 2180 килограммов — это достижение подтвердил представитель Книги рекордов России.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске установили кулинарный рекорд — повара приготовили самый длинный в мире люля-кебаб. Длина блюда из фарша составила 65 метров, для его приготовления оборудовали специальную площадку.