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09:40, 30 июня 2025Моя страна

В России испекли торт весом более двух тонн

Брауни весом более двух тонн испекли в Иркутске
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

На гастрономическом фестивале «Сытый бабр» в Иркутске испекли гигантский торт. Об этом сообщает ОСН.

Мероприятие прошло на набережной Ангары, в нем приняли участие десятки местных ресторанов и кафе. Во время фестиваля приготовили окрошку объемом 500 литров и «Брауни» с брусникой весом 2180 килограммов — это достижение подтвердил представитель Книги рекордов России.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске установили кулинарный рекорд — повара приготовили самый длинный в мире люля-кебаб. Длина блюда из фарша составила 65 метров, для его приготовления оборудовали специальную площадку.

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