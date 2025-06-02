Самый длинный люля-кебаб приготовили в России

В Новосибирске приготовили самый длинный люля-кебаб

В Новосибирске установили кулинарный рекорд — повара приготовили самый длинный в мире люля-кебаб. Об этом сообщает Atas.info.

Длина блюда из фарша составила 65 метров, для его приготовления оборудовали специальную площадку. Достижение зафиксировал глава международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Владислав Копылов.

Предыдущий рекорд принадлежал поварам из Пятигорска — в 2021 году они приготовили люля-кебаб длиной 33 метра.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске установили рекорд по длине шашлыка. Блюдо приготовили на фестивале «Сибирь жарит», который прошел на Михайловской набережной 25 мая. Шашлык жарили 500 добровольцев из Новосибирска, Иркутска и Томска. Им удалось побить рекорд 2024 года — тогда в Тюмени приготовили шашлык длиной 438 метров.