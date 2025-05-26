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14:01, 26 мая 2025Моя страна

Рекордно длинный шашлык приготовили в России

В Новосибирске приготовили шашлык длиной 500 метров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ryzhkov Photography / Shutterstock / Fotodom

В Новосибирске установили рекорд по длине шашлыка. Об этом сообщает РБК.

Блюдо приготовили на фестивале «Сибирь жарит», который прошел на Михайловской набережной 25 мая. Шашлык жарили 500 добровольцев из Новосибирска, Иркутска и Томска. Им удалось побить рекорд 2024 года — тогда в Тюмени приготовили шашлык длиной 438 метров.

Новый рекорд зафиксировали эксперты «Книги рекордов HORECA».

Ранее сообщалось, что большинство россиян (65 процентов) назвали шашлыки на природе неотъемлемым атрибутом майских праздников. При этом 47 процентов респондентов отметили, что длинные выходные невозможно представить без поездок за город. А для 42 процентов оказались важны праздничная атмосфера и время с близкими.

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