Россияне назвали неотъемлемые атрибуты майских праздников

Большинство россиян (65 процентов) назвали шашлыки на природе неотъемлемым атрибутом майских праздников. Данные опроса, который провел сервис бронирования от 2ГИС «Отелло», есть в распоряжении «Ленты.ру».
При этом 47 процентов респондентов отметили, что длинные выходные невозможно представить без поездок за город. А для 42 процентов оказались важны праздничная атмосфера и время с близкими.
Тем временем 35 процентов россиян не могут представить майские без посещения парадов и салютов, а 34 процента опрошенных — без путешествий в другие города и страны. В числе других атрибутов россияне назвали открытие дачного сезона (33 процента), посиделки у костра (28 процентов), наблюдение за цветением (20 процентов).
Однако не все ассоциации с майскими праздниками оказались позитивными. Для 10 процентов россиян они связаны с длинными пробками на выезд из города, а еще 5 процентов отметили, что вынуждены работать в офисе или на удаленке, несмотря на официальные выходные.
Ранее сообщалось, что российские туристы стали чаще путешествовать по маленьким городам страны. В 2024 году выросла популярность сел в Воронежской и Нижегородской областях.