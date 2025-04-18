Россияне назвали неотъемлемые атрибуты майских праздников

Россияне назвали шашлыки на природе неотъемлемым атрибутом майских праздников

Большинство россиян (65 процентов) назвали шашлыки на природе неотъемлемым атрибутом майских праздников. Данные опроса, который провел сервис бронирования от 2ГИС «Отелло», есть в распоряжении «Ленты.ру».

При этом 47 процентов респондентов отметили, что длинные выходные невозможно представить без поездок за город. А для 42 процентов оказались важны праздничная атмосфера и время с близкими.

Тем временем 35 процентов россиян не могут представить майские без посещения парадов и салютов, а 34 процента опрошенных — без путешествий в другие города и страны. В числе других атрибутов россияне назвали открытие дачного сезона (33 процента), посиделки у костра (28 процентов), наблюдение за цветением (20 процентов).

Однако не все ассоциации с майскими праздниками оказались позитивными. Для 10 процентов россиян они связаны с длинными пробками на выезд из города, а еще 5 процентов отметили, что вынуждены работать в офисе или на удаленке, несмотря на официальные выходные.

Ранее сообщалось, что российские туристы стали чаще путешествовать по маленьким городам страны. В 2024 году выросла популярность сел в Воронежской и Нижегородской областях.