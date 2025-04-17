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16:19, 17 апреля 2025Моя страна

Российские туристы массово устремились в маленькие города страны

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В 2024 году российские туристы массово устремились в поездки по маленьким городам страны. Об этом говорится в пресс-релизе «Яндекс Путешествий», который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, среди путешественников возросла популярность таких городов, как Богучар (Воронежская область), Высокиничи (Калужская область), Бор (Нижегородская область), Доброград (Владимирская область), Алупка (Республика Крым), Майминский район (Республика Алтай), Абрау-Дюрсо (Краснодарский край).

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые популярные у туристов регионы для отдыха на майские праздники. Так, лидером стал Краснодарский край, в топ-3 также вошли Санкт-Петербург и Кавказские Минеральные Воды.

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