Российские туристы массово устремились в маленькие города страны

В 2024 году российские туристы массово устремились в поездки по маленьким городам страны. Об этом говорится в пресс-релизе «Яндекс Путешествий», который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, среди путешественников возросла популярность таких городов, как Богучар (Воронежская область), Высокиничи (Калужская область), Бор (Нижегородская область), Доброград (Владимирская область), Алупка (Республика Крым), Майминский район (Республика Алтай), Абрау-Дюрсо (Краснодарский край).

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые популярные у туристов регионы для отдыха на майские праздники. Так, лидером стал Краснодарский край, в топ-3 также вошли Санкт-Петербург и Кавказские Минеральные Воды.