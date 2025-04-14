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13:11, 14 апреля 2025Моя страна

Назван самый популярный у туристов регион России на майские праздники

Лидером по популярности у туристов на майские праздники стал Краснодарский край
Алина Черненко

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые популярные у туристов регионы для отдыха на майские праздники. Список опубликован на сайте организации.

Так, лидером стал Краснодарский край, в топ-3 также вошли Санкт-Петербург и Кавказские Минеральные Воды. В АТОР добавили, что, по предварительным оценкам, в первые 12 дней мая внутри страны отдохнут около 3,1 миллиона туристов. Это примерно на 10 процентов больше, чем за аналогичный период 2024 года. Отмечается, что росту спроса поспособствовало удачное расположение двух длинных выходных в календаре.

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Как рассказал вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, примерно две трети россиян предпочитают трех- или четырехдневный отдых на первые майские праздники.

Ранее сообщалось, что отдых на майские праздники для россиян подорожал почти наполовину. Средний чек за ночь в отелях в топ-5 самых популярных регионов вырос на 43 процента по сравнению с 2024 годом.

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