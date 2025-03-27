Отдых на майские праздники для россиян подорожал почти наполовину

Отдых на майские праздники для россиян в 2025 году подорожал на 43 процента

Средний чек за ночь в отелях во время майских праздников в топ-5 самых популярных регионов вырос почти наполовину (43 процента) по сравнению с 2024 годом. О подорожании отдыха свидетельствуют данные сервиса «Отелло», исследование есть у «Ленты.ру».

Отмечается, что в пятерку самых востребованных направлений для поездок в начале мая вошли Санкт-Петербург (14 процентов всех бронирований), Москва и Краснодарский край (по 11 процентов), Татарстан (10 процентов) и Нижегородская область (4 процента).

В 2025 году дешевле всего в майские праздники можно отдохнуть в Москве: средняя стоимость одной ночи в столице составляет 6173 рубля. Далее следуют Казань (7771 рубль), Нижний Новгород (7734) и Петербург (7162).

Больше всего за размещение в праздники придется заплатить в Краснодарском крае — в среднем 8560 рублей за ночь.

Ранее туристы раскупили почти все места в пляжных отелях Калининградской области на лето 2025 года. При этом цены на проживание там выросли до 30 процентов.

