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18:14, 26 марта 2025Моя страна

Россияне раскупили почти все номера в отелях Калининградской области на лето

АТОР: Места в пляжных отелях Калининградской области на лето почти раскупили
Алина Черненко

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Туристы раскупили почти все места в пляжных отелях Калининградской области на лето 2025 года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В источнике говорится, что соотечественники активно покупают летние туры в этот регион даже несмотря на то, что цены на проживание в местных отелях выросли до 30 процентов, а на экскурсионные услуги — на 20 процентов. По мнению туроператоров, такой рост спроса связан с популярностью Калининградской области, а также с переориентацией с других летних направлений, в том числе Анапы.

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В АТОР также рассказали, что цены на летний отдых в отелях региона варьируются от 5 до 35 тысяч рублей за двухместный номер в сутки и выше. При этом самый дешевый авиабилет из Москвы в Калининград и обратно на конец июня стоит 48,3 тысячи рублей на двоих, а из Санкт-Петербурга — 39,5 тысячи рублей на двоих.

Ранее стало известно, что россияне раскупили почти все номера в топовых отелях Алтая на летний сезон. Большинство местных качественных гостиниц приостановят продажи до наступления майских праздников.

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