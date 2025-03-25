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14:11, 25 марта 2025Моя страна

Россияне раскупили почти все номера в отелях Алтая на лето

АТОР: На летний сезон в топовых отелях Алтая раскупили 80 % номеров
Алина Черненко

Фото: Belovodchenko Anton / Shutterstock / Fotodom

Россияне раскупили почти все номера в топовых отелях Алтая на летний сезон. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ожидается, что дефицит мест в популярных алтайских гостиницах станет ощутим ближе к лету. В некоторых отелях на июль и август номерной фонд распродан уже на 80 процентов. В компании «Интурист» отметили, что большинство качественных средств размещения в Алтайском крае и Республике Алтай приостановят продажи до наступления майских праздников.

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По данным АТОР, в 2025 году туры на Алтай подорожали на 10 процентов по сравнению с 2024-м. В зависимости от экскурсионной программы, они стоят от 55 до 75 тысяч рублей на двоих на 3-4 дня, от 73 до 125 тысяч рублей на 5-6 дней и от 100 тысяч рублей и выше на 7 дней.

Ранее Алтай вошел в топ-5 локаций России с необычными десертами. Там туристам посоветовали попробовать ток-чок — круглые шарики, похожие на конфеты, из муки крупного помола с начинкой из меда, сметаны, орехов, ягод.

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