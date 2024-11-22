Россиянам посоветовали топ-5 локаций страны с необычными десертами

«Яндекс Путешествия»: любителям сладкого стоит ехать в Смоленск и Казань

Россиянами посоветовали отправляться в Смоленск, Казань, Рязань, Улан-Удэ и на Алтай за необычными десертами. Список из топ-5 локаций страны, где понравится любителям сладкого, составили в сервисе «Яндекс Путешествия», их материал поступил в редакцию «Ленты.ру».

В первую очередь специалисты посоветовали отправляться за сладким в Смоленск — там можно попробовать торт «Сапшо», рецепт которого был разработан в 1975 году. Отмечается, что десерт выпускается малыми партиями в поселке Пржевальское, поэтому туристы стоят за ними в очереди.

«Попробовать торт "Сапшо" действительно можно только в нескольких местах: столовая в Пржевальском и кафе "Турист", которые находятся на одной улице поселка», — говорится в материале.

Эксперты также рекомендуют попробовать талкыш в Казани — сладость в виде пирамидок из меда, муки и сливочного масла, которая напоминает волокнистую сахарную вату с душистым ароматом. «Сейчас талкыш калеве считается татарским национальным десертом и попробовать его можно в стилизованном под татарскую деревню ресторанном комплексе "Туган Авылым" в центре Казани», — уточнили авторы.

В список городов, которые стоит посетить любителям сладостей, попала и Рязань, где изготавливают калинник — пирог из ржаной, пшеничной и черемуховой муки, внутрь которого кладут калиновый джем, а сверху покрывают глазурью из белого или темного шоколада.

«В музеях "Пахнет хлебом" и "Галерея пряников" туристам не только проведут дегустацию десерта, но и расскажут о секретах рязанских пекарей, какой выпечкой славился регион и почему Рязань была хлебной столицей», — утверждают эксперты сервиса.

Кроме того, в рейтинг попали десерт урмэ из Улан-Удэ, который делают из молочной пенки, и ток-чок на Алтае, который представляет собой круглые шарики, похожие на конфеты, из муки крупного помола с начинкой из меда, сметаны, орехов, ягод.

Ранее для путешествующих по России туристов составили рейтинг самых необычных видов мороженого. Россиянам посоветовали попробовать кедровый пломбир в Новосибирской области, взбитое мороженое из Пятигорска и мороженое с икрой ряпушки, производимое в Карелии.