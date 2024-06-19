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20:47, 19 июня 2024Моя страна

Названы самые необычные виды мороженого в России

Среди самого необычного мороженого в России оказался десерт со вкусом пива

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Эксперты онлайн-сервиса для путешествий «Туту.ру» составили рейтинг самых необычных видов мороженого для путешествующих по России туристов. Материал появился в распоряжении «Ленты.ру».

Так, на первом месте, по мнению экспертов, оказался кедровый пломбир, который можно попробовать в Новосибирской области. «В Новосибирске производят мороженое на натуральных сливках с кедровыми орехами. Кедровый пломбир есть и в стаканчиках, и в вафельном рожке», — говорится в исследовании.

Кроме того, в рейтинг попало взбитое мороженое из Пятигорска, в которое добавляют разные вкусы: вишни, зеленого яблока, лимона, лайма. «Такое мороженое освежает не хуже знаменитой минеральной воды и точно пригодится после долгой прогулки по склонам Машука», — отметили специалисты.

Также аналитики сервиса посоветовали попробовать мороженое с икрой ряпушки, производимое в Карелии. Отмечается, что ряпушка — это небольшая рыба, которую любят в регионе. «Причем настолько сильно, что в кафе недалеко от одной из интересных достопримечательностей региона, вулкана Гирвас, с икрой ряпушки даже решили делать мороженое», — уточнили в «Туту.ру».

Вдобавок в рейтинге оказались мороженое со вкусом сливочного пива из Кемеровской области, мороженое с чесноком и перцем в Санкт-Петербурге, мороженое со вкусом жвачки в Свердловской области, шоколадно-сырный пломбир в Томской области и кофейное мороженое в Кировской области.

Ранее эксперты онлайн-сервиса для путешествий провели опрос среди россиян и выяснили, что большинство туристов (30 процентов) считают Кострому городом с самым вкусным сыром. При этом на втором месте с 20 процентами голосов оказалась Адыгея, в которой изготавливают мягкий сыр из коровьего молока.

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      Марк Успенский
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