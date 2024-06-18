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13:55, 18 июня 2024Моя страна

Назван город России с самым вкусным сыром

Россияне назвали Кострому городом с самым вкусным сыром

Фото: saiko3p / Shutterstock / Fotodom

Российские туристы назвали Кострому городом с самым вкусным сыром. Об этом сообщается в исследовании онлайн сервиса Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно опросу, проведенному аналитиками, 30 процентов россиян считают, что в Костроме делают самый вкусный сыр. «Этот город уже давно является российской столицей сыра. Местный твердый сорт напоминает "Гауду"», — говорится в материале.

При этом на втором месте с 20 процентами голосов оказалась Адыгея, в которой изготавливают мягкий сыр из коровьего молока. Третью позицию занял Краснодарский край, за который проголосовало 12 процентов респондентов. «Сегодня Кубань среди крупнейших производителей сыра в России, и здесь каждый год выпускаются более 40 тысяч тонн сыров», — отметили эксперты.

Также в рейтинг регионов с самыми вкусными сырами попали Калининградская область (10 процентов), Крым (9 процентов), Башкирия (7 процентов) и Северная Осетия (5 процентов).

Ранее аналитики сервиса выяснили, в каком городе, по мнению россиян, продается самое вкусное мороженое. На первом месте оказался Краснодар, а вторую и третью строчки заняли Москва и Санкт-Петербург.

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      Марк Успенский
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