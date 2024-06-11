Назван город с самым вкусным мороженым в России

Россияне назвали Краснодар городом с самым вкусным мороженым в России

Россияне назвали Краснодар городом, где продается самое вкусное мороженое в России. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса путешествий Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Как уточнили аналитики, 29 процентов путешественников, принявших участие в опросе, отдали свой голос Краснодарскому краю. «Производство сладко-холодного десерта в Краснодаре и Краснодарском крае постоянно растет. Там же, на Кубани, делают знаменитую "Коровку из Кореновки"», — отметили эксперты.

При этом на втором и третьем местах рейтинга оказались Москва (22 процента проголосовавших) и Санкт-Петербург (21 процент).

Также 15 процентов любителей холодного десерта отдали свое предпочтение Вологде. «"Вологодский пломбир" считается официальным наследником "того самого" советского мороженого. Он награжден Знаком качества как один из лучших пломбиров в стране», — пояснили специалисты.

Кроме того, среди городов с самым вкусным мороженым россияне отметили город Саки в Крыму, Волгоград, Пятигорск, Кострому, Новосибирск и Екатеринбург.

В мае эксперты выяснили, какой город считается самым удачным для любителей караоке. Согласно подсчетам аналитиков, в Уфе самая высокая обеспеченность караоке-баров — пять штук на каждые сто тысяч жителей. При этом на втором месте рейтинга с такими же показателями оказался Краснодар.