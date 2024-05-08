Назван лучший город России для любителей караоке

Сервис 2ГИС назвал Уфу лучшим городом для любителей караоке-баров

Уфа оказалась лучшим городом для любителей караоке-баров благодаря большому количеству таких заведений. Об этом сообщает в своем исследовании сервис 2ГИС, данные появились в распоряжении «Ленты.ру».

Так, согласно подсчетам экспертов, в Уфе самая высокая обеспеченность караоке-баров — пять штук на каждые 100 тысяч жителей. При этом на втором месте рейтинга с такими же показателями оказался Краснодар.

Кроме того, среди лучших городов для фанатов караоке назвали Челябинск, к котором на 100 тысяч жителей обнаружилось четыре бара, Нижний Новгород и Казань. Также в список попали Новосибирск, Санкт-Петербург и Воронеж.

Специалисты геосервиса отметили, что россияне стали активнее интересоваться таким досугом — за первые четыре месяца 2024 года пользователи искали такие заведения на 24 процента чаще, чем за аналогичный период в 2023 году.

В апреле аналитики «Туту.ру» назвали лучшие регионы страны для прогулок на природе. По мнению специалистов, хайкинг очень развит на Алтае, в Карелии, Бурятии и Красноярском крае.