Названы лучшие регионы России для прогулок на природе

«Туту.ру»: Алтай и Карелия названы одними из лучших регионов для хайкинга

Аналитики «Туту.ру» назвали лучшие регионы страны для прогулок на природе. Исследование экспертов популярного сервиса путешествий попало в распоряжение «Ленты.ру».

По мнению специалистов, хайкинг очень развит на Алтае, в Карелии, Бурятии и Красноярском крае. Жители последнего даже разработали для туристов мобильное приложение с пешими маршрутами. «Тем, кто никогда не был в регионе — или, во всяком случае, не гулял там по лесным тропам и горам, стоит отправиться в национальный парк "Столбы"», — говорится в сообщении.

Несколько маршрутов в регионе есть и для продвинутых туристов, в частности, по Торгашинскому хребту, дорога к смотровой площадке, откуда открывается вид на ГЭС, а также тропа вдоль ручья Малая Листвянка.

Одна из популярных локаций для хайкинга есть в Приморском крае. Речь идет об ущелье Дарданеллы в долине реки Тигровая. «Пеший маршрут длиной пять километров стартует у моста, перекинутого через реку Тигровая, а отличный вид на ущелье открывается со скалы Замок Принцессы», — пояснили аналитики.

Одна из известных троп для прогулок расположена на склонах Сулакского каньона в Дагестане. По ней путешественники могут спуститься к реке Сулак, а затем покататься на катере. «Из еще одного любимого туристами места, села Гуниб, живописная дорога ведет к одноименной крепости», — добавили эксперты.

Ранее аналитики OneTwoTrip провели опрос среди клиентов и назвали самую любимую еду у россиян. Так, специалисты выяснили, что больше всего голосов набрала грузинская кухня, ее предпочитают 23,2 процента путешественников, принявших участие в опросе.