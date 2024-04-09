Названа любимая кухня россиян

OneTwoTrip: русская кухня вошла в тройку самых любимых у россиян

Аналитики OneTwoTrip провели опрос среди клиентов и назвали самую любимую еду у россиян. Исследование сервиса для планирования путешествий попало в распоряжение «Ленты.ру».

Так, специалисты выяснили, что больше всего голосов набрала грузинская кухня, ее предпочитают 23,2 процента путешественников, принявших участие в опросе. На втором месте оказалась кавказская, ее отметили 20,3 процента респондентов. Русская кухня также вошла в тройку любимых у россиян, ее выбирают 13,5 процента граждан.

Более того, эксперты сервиса подчеркнули, что во время заграничных поездок многие жители России отдают предпочтение кухне страны пребывания (87,1 процента). Остальные же стараются найти в меню что-то знакомое.

«Достаточно и респондентов, склонных к риску: 70,4 процента ответили, что в поездках пробуют различные экзотические блюда, — говорится в сообщении. — Чаще всего необычные деликатесы привлекают в странах Азии, например, во Вьетнаме и Таиланде — путешественники рассказали, что ели жареных насекомых, мясо акулы, крокодила и змеи».

Ранее Пермь назвали лучшим городом России для гастротуризма. Он был представлен представлена в четырех номинациях на Первой Всероссийской премии «Туристические города» и стал лауреатом в двух из них.