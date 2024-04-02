Назван лучший российский город для гастрономического туризма

Пермь победила в номинации «Город гастрономического туризма»

Пермь назвали лучшим городом России для гастротуризма. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Уточняется, что Пермь была представлена в четырех номинациях на Первой Всероссийской премии «Туристические города» и стала лауреатом в двух из них.

По данным источника, жюри конкурса оценило многообразие пермской кухни, в которой можно встретить как коми-пермяцкие, так и татарские, и башкирские блюда. Поэтому город одержал победу в номинации «Город гастрономического туризма».

Кроме того, Пермь стала лауреатом в номинации «MICE-туризм», в которой учитывались достижения в сфере делового туризма. Как отметили в администрации города, его прирост за 2023 год составил 15 процентов.

В ноябре 2023 года в Пермском крае начались работы по благоустройству экологической тропы около Усьвинских столбов. На территории установили настилы, информационные аншлаги об участке и входную группу. Кроме того, здесь появились интерактивные малые архитектурные формы, благодаря которым можно узнать о животных, обитающих в парке.