В российском регионе начали благоустройство экотропы

В Пермском крае начали благоустройство экотропы

В Пермском крае начались работы по благоустройству экологической тропы около Усьвинских столбов. Об этом сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на Дирекцию ООПТ региона.

На территории установили настилы, информационные аншлаги об участке и входную группу. Кроме того, здесь появились интерактивные малые архитектурные формы, благодаря которым можно узнать о животных, обитающих в природном парке.

Отмечается, что благоустройство экотропы стало возможным благодаря введению в июле платы за посещение природных территорий. За счет этого в парках обустраивают зоны отдыха и туристические стоянки, а также укладывают настилы и размещают аншлаги.

Ранее сообщалось, что на Большой уральской тропе в 2026 году откроют второй кольцевой туристический маршрут. Новый турмаршрут соединит ключевые объекты природного, промышленного и культурного туризма региона.

