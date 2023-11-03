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19:32, 3 ноября 2023Моя страна

В российском регионе начали благоустройство экотропы

В Пермском крае начали благоустройство экотропы

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Пермском крае начались работы по благоустройству экологической тропы около Усьвинских столбов. Об этом сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на Дирекцию ООПТ региона.

На территории установили настилы, информационные аншлаги об участке и входную группу. Кроме того, здесь появились интерактивные малые архитектурные формы, благодаря которым можно узнать о животных, обитающих в природном парке.

Отмечается, что благоустройство экотропы стало возможным благодаря введению в июле платы за посещение природных территорий. За счет этого в парках обустраивают зоны отдыха и туристические стоянки, а также укладывают настилы и размещают аншлаги.

Ранее сообщалось, что на Большой уральской тропе в 2026 году откроют второй кольцевой туристический маршрут. Новый турмаршрут соединит ключевые объекты природного, промышленного и культурного туризма региона.

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      Алиса Удовик
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