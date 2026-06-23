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07:36, 23 июня 2026Силовые структуры

Устроившей резню в ТЦ Краснодара россиянин обратился к родным убитой

Устроивший резню в ТЦ Краснодара в суде извинился перед родными убитой женщины
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Устроивший резню с мачете в торговом центре (ТЦ) Краснодара West Mall 19-летний Григорий Артюшин обратился к родным убитой им женщины. Об этом сообщает Life.

По данным издания, в ходе избрания меры пресечения в суде Артюшин обратился к пострадавшим с извинениями о содеянном и попросил семью убитой простить его. Поясняя случившееся, он объяснил, что его психика была неустойчивой, а сам он испытывал интерес к людям, совершавшим массовые убийства.

Накануне суд решил удовлетворить ходатайство следствия об аресте обвиняемого по статьям об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, по которому Артюшину грозит до 20 лет лишения свободы. Обвиняемый будет под стражей до 20 августа 2026 года, после чего арест могут продлить.

20 июня вооруженный мачете Артюшин, ворвался в West Mall на улице Западный Обход в Краснодаре. Внутри ТЦ нападавший сначала взорвал мощное самодельное взрывное устройство, которое, по словам очевидцев, было начинено гвоздями, после чего стал резать людей. Кроме ножевых ранений, у пострадавших диагностированы также травмы от осколков.

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