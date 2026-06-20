Парень с мачете устроил резню в торговом центре в Краснодаре. Нападавший кричал, что его «всю жизнь обижают»

19-летний парень ворвался с мачете в ТЦ в Краснодаре, есть жертва, пятеро ранены

Молодой человек, вооруженный мачете, ворвался в торговый центр (ТЦ) West Mall на улице Западный Обход в Краснодаре. Предварительно, он направился в отделение МФЦ, где напал на посетителей.

Изначально сообщалось, что у нападавшего был подельник, однако позже эти данные опровергли.

Жертвой нападения стала женщина, еще несколько человек получили ранения

Внутри ТЦ нападавший сначала взорвал мощное самодельное взрывное устройство, которое, по словам очевидцев, было начинено гвоздями, после чего стал резать людей. Кроме ножевых ранений у пострадавших диагностированы также травмы от осколков.

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

В общей сложности пострадали минимум пять человек, включая ребенка. Первый из них — охранник. Он получил серьезное ранение, за его жизнь борются врачи. Еще одна женщина не выжила из-за ударов в живот, на место приехал ее муж.

Преступника задержали очевидцы

По данным Baza, вооруженного мачете парня задержали местные жители еще до приезда полиции. Позже его передали правоохранителям.

Предварительно, нападавшему около 19 лет, он находился в неадекватном состоянии.

По официальный данным МВД, молодой человек нанес ножевые ранения нескольким посетителям, также подтверждается одна жертва.

Нападавший кричал о мести

Как пишет Shot, во время нападения неадекват кричал о мести за то, что его «всю жизнь обижают». Сейчас следователи устанавливают информацию о членах его семьи.

В том числе уточняется, что он успел проникнуть в детскую игровую зону после расправы над женщиной, где и был остановлен. Выясняется, планировал ли он нападение на детей или просто пытался скрыться там от полиции.

На данный момент также появилось первое видео допроса нападавшего. На кадрах он заявляет, что ему никто не платил за нападение на людей, а ему просто «надоела жизнь».