В Госдуме призвали изменить работу охраны ТЦ после нападения в Краснодаре

Депутат Бессараб призвала наделить охрану ТЦ большими правами после нападения в Краснодаре

Необходимо наделить охрану торговых центров (ТЦ) большими правами, чем у них есть сейчас, чтобы они могли тщательнее проводить проверки и задерживать преступников. С таким призывом в разговоре с «Лентой.ру» выступила депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб после нападения на посетителей West Mall.

«Для того, чтобы пройти в торговый центр, нужно в обязательном порядке проходить через рамки металлоискателя. Они часто гудят. Наверное, стоит усиливать безопасность и относиться к этому не как к чему-то повседневному, а действительно проводить проверки и наделить ЧОП правом делать эти проверки более существенными. То есть, если рамки металлоискателя звенят, то нужно показать, что звенит», — призвала Бессараб.

На мой взгляд, с учетом особенности обстановки необходимо ужесточать эти нормы и проводить такие проверки более существенно Светлана Бессараб депутат Госдумы от Краснодарского края

По словам депутата, сотрудники ЧОП не имеют специальных средств, чтобы действительно останавливать преступников.

«Нужно повышать уровень безопасности для прохода в общественные места», — заключила она.

Днем 20 июня в ТЦ West Mall в Краснодаре неизвестный с мачете напал на посетителей. Жертвой стала женщина. Еще пятеро человек, включая охранника, который помогал задерживать преступников, получили серьезные травмы.