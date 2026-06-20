В Госдуме призвали изменить работу охраны ТЦ после нападения в Краснодаре

Необходимо наделить охрану торговых центров (ТЦ) большими правами, чем у них есть сейчас, чтобы они могли тщательнее проводить проверки и задерживать преступников. С таким призывом в разговоре с «Лентой.ру» выступила депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб после нападения на посетителей West Mall.
«Для того, чтобы пройти в торговый центр, нужно в обязательном порядке проходить через рамки металлоискателя. Они часто гудят. Наверное, стоит усиливать безопасность и относиться к этому не как к чему-то повседневному, а действительно проводить проверки и наделить ЧОП правом делать эти проверки более существенными. То есть, если рамки металлоискателя звенят, то нужно показать, что звенит», — призвала Бессараб.
На мой взгляд, с учетом особенности обстановки необходимо ужесточать эти нормы и проводить такие проверки более существенно
По словам депутата, сотрудники ЧОП не имеют специальных средств, чтобы действительно останавливать преступников.
«Нужно повышать уровень безопасности для прохода в общественные места», — заключила она.
Днем 20 июня в ТЦ West Mall в Краснодаре неизвестный с мачете напал на посетителей. Жертвой стала женщина. Еще пятеро человек, включая охранника, который помогал задерживать преступников, получили серьезные травмы.