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16:44, 20 июня 2026Силовые структурыЭксклюзив

В Госдуме призвали изменить работу охраны ТЦ после нападения в Краснодаре

Депутат Бессараб призвала наделить охрану ТЦ большими правами после нападения в Краснодаре
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Необходимо наделить охрану торговых центров (ТЦ) большими правами, чем у них есть сейчас, чтобы они могли тщательнее проводить проверки и задерживать преступников. С таким призывом в разговоре с «Лентой.ру» выступила депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб после нападения на посетителей West Mall.

«Для того, чтобы пройти в торговый центр, нужно в обязательном порядке проходить через рамки металлоискателя. Они часто гудят. Наверное, стоит усиливать безопасность и относиться к этому не как к чему-то повседневному, а действительно проводить проверки и наделить ЧОП правом делать эти проверки более существенными. То есть, если рамки металлоискателя звенят, то нужно показать, что звенит», — призвала Бессараб.

На мой взгляд, с учетом особенности обстановки необходимо ужесточать эти нормы и проводить такие проверки более существенно

Светлана Бессарабдепутат Госдумы от Краснодарского края

По словам депутата, сотрудники ЧОП не имеют специальных средств, чтобы действительно останавливать преступников.

«Нужно повышать уровень безопасности для прохода в общественные места», — заключила она.

Днем 20 июня в ТЦ West Mall в Краснодаре неизвестный с мачете напал на посетителей. Жертвой стала женщина. Еще пятеро человек, включая охранника, который помогал задерживать преступников, получили серьезные травмы.

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