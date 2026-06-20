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Силовые структуры
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15:25, 20 июня 2026Силовые структуры

Неизвестный с мачете напал на посетителей российского ТЦ

Shot: Неизвестный с мачете напал на посетителей ТЦ в Краснодаре, погибла женщина
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Readovka

Неизвестный с мачете напал на посетителей торгового центра (ТЦ) в Краснодаре. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

ЧП произошло в субботу, 20 июня, в ТЦ West Mall на улице Западный Обход, в отделении МФЦ. По информации источника, нападавшему на вид около 19 лет. После нападения началась паника, посетители бросились бежать.

Уточняется, что жертвой нападения стала женщина. Еще четверо человек, включая охранника торгового центра, который помогал задерживать преступника, получили серьезные травмы.

Нападавшего задержали, с ним работают сотрудники силовых структур.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане бывший муж вонзил нож в шею женщине в зоомагазине.

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