Россиянке вонзили нож в шею в зоомагазине

В Башкортостане экс-супруг вонзил нож в шею женщине в зоомагазине

В Бирске Республики Башкортостан суд взял под стражу 29-летнего жителя, ударившего экс-супругу ножом в шею. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По версии следствия, 16 июня мужчина пришел в зоомагазин, где напал с ножом на бывшую супругу. Женщина получила ранение с повреждением трахеи. Фигуранта оттащили очевидцы.

Как стало известно Telegram-каналу Mash Batash, пара развелась четыре года назад. Причиной были побои, которым подвергалась женщина. В день нападения экс-муж пришел к потерпевшей на работу под предлогом увидеться с трехлетней дочкой.

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