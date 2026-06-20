Стала известна личность нападавшего в краснодарском ТЦ

«112»: Нападавшим в краснодарском ТЦ оказался молодой человек из многодетной семьи

Нападавшим в торговом центе (ТЦ) West Mall в Краснодаре оказался 19-летний Григорий А. Личность злоумышленника стала известна Telegram-каналу «112».

Отмечается, что молодой человек из многодетной семьи, у него есть три брата и сестры.

В свою очередь, Telegram-канал Mash уточняет, что Григорий живет с матерью, двумя сестрами и братом. Отец скончался. Молодой человек работал в строительном магазине. Также, по данным канала, недавно он начал курить сигареты и говорить друзьям, что не хочет жить.

Ранее сообщалось, что днем 20 июня в ТЦ West Mall на улице Западный Обход неизвестный с мачете напал на посетителей. Жертвой стала женщина. Еще пятеро человек, включая охранника, который помогал задерживать преступников, получили серьезные травмы.