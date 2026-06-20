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16:22, 20 июня 2026Силовые структурыЭксклюзив

В Госдуме допустили состояние невменяемости у напавшего на посетителей торгового центра

Депутат Бессараб: Возможно, напавший на посетителей ТЦ находился в невменяемом состоянии
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Возможно, напавший с мачете на посетителей торгового центра (ТЦ) West Mall в Краснодаре находился в невменяемом состоянии, допустила депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб. Своим предположением парламентарий поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Прежде всего, необходимо провести следственные мероприятия. Какие-то выводы делать рано. Возможно, преступник находился в невменяемом состоянии. Может быть, это связано с употреблением наркотических препаратов», — отметила Бессараб.

Депутат объяснила свои предположения тем, что подобные действия не входят в рамки нормального психического состояния человека.

«Но выводы делать рано. Сегодня трудно предположить, чем вызвана такая немотивированная агрессия. Оценку должен дать Следственный комитет», — заключила она.

Днем 20 июня в ТЦ West Mall на улице Западный Обход неизвестный с мачете напал на посетителей. Жертвой нападения стала женщина. Еще пять человек, включая охранника, который помогал задерживать преступников, получили серьезные травмы.

Злоумышленника задержали. С ним работают следователи.

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