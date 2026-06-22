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Силовые структуры
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16:08, 22 июня 2026Силовые структуры

Суд принял решение об устроившем резню в ТЦ в Краснодаре россиянине

Суд арестовал устроившего резню в ТЦ в Краснодаре 19-летнего россиянина
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Устроивший резню с мачете в торговом центре (ТЦ) 19-летний россиянин Григорий Артюшин на время расследования уголовного дела отправился в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом суд принял решение удовлетворить ходатайство следствия об аресте обвиняемого по статьям об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц по которому Артюшину грозит до 20 лет лишения свободы. Обвиняемый пробудет под стражей до 20 августа 2026 года, после чего арест может быть продлен.

20 июня вооруженный мачете обвиняемый ворвался в ТЦ West Mall на улице Западный Обход в Краснодаре. Предварительно, он направился в отделение МФЦ, где напал на посетителей.

Сначала Артюшин взорвал мощное самодельное взрывное устройство, которое, по словам очевидцев, было начинено гвоздями, после чего стал резать людей.

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