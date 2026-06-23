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07:18, 23 июня 2026Россия

Стало известно о полете Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями

МО: Полет Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями сопровождали иностранные истребители
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Министерство обороны России

Минобороны России сообщило, что стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил провели полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Известно, что полет продолжался порядка 16 часов. Ракетоносцы отработали дозаправку топливом в воздухе. «На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств», — добавили в Минобороны.

В ведомстве также подчеркнули, что полеты самолетов Воздушно-космических сил России проходят в соответствии с международными требованиями.

Ранее сообщалось, что российские сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160 способны нести стратегические крылатые ракеты Х-55 с мощными ядерными боеголовками. Об этом написало американское издание 19FortyFive.

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