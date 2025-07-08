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17:25, 8 июля 2025Моя страна

Россияне приготовили 240 килограммов похлебки и преподнесли ее губернатору

В Костроме приготовили 240 килограммов сырной похлебки, ставшей рекордной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Сетевое издание «Государственный Интернет-канал «Россия»

Уникальный фестиваль сыра прошел в Костроме и стал рекордным — на нем местные жители приготовили больше 200 килограммов похлебки. Последний штрих в блюдо добавил и глава российского региона Сергей Ситников, сообщает ГТРК «Кострома».

Блюдо готовили на основе почти 240 килограммов сыра. Беспрецедентное количество похлебки преподнесли губернатору, который затем приправил ее зеленью. Новый рекорд зафиксировал главный специалист реестра «Достояние нации» Олег Назаров.

По словам шеф-повара Дмитрия Богатова, еще весной в России приготовили 197 килограммов похлебки из сыра. «Мы решили, что Кострома должна стать фаворитом и побить этот рекорд. Веселье, радость и счастье, что Кострома стала победителем», — подметил он.

В целом же на фестивале были представлены сыры из 20 регионов России. В частности, из Владимирской, Ярославской, Московской и Ростовской областей. За два дня эту ярмарку посетили более 44 тысяч человек, а производители продали около 7,5 тонны сыра.

Ранее крымский томатный татарчо появился на страницах Книги рекордов России. В Новосибирске же повара создали самый длинный в мире люля-кебаб. А недавно Прокопьевск — город в Кемеровской области — оказался в Книге рекордов России после того, как там приготовили самое большое испанское блюдо — паэлью.

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